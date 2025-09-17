Sbalzi d’umore

Gli animali non sono più nostri amici. Nell’èra in cui la gente tratta il proprio carlino come un figlio, di colpo, da un giorno all’altro, i ratti invadono le strade, le vespe colpiscono i bambini, i conigli nani domestici cavano gli occhi alle loro padrone, i parrocchetti squarciano le guance ai ragazzini, i cani staccano a morsi le dita dei piedi delle persone. Se " " fosse un libro, o una serie, degli anni Ottanta, con vibe à la Stephen King, i protagonisti uscirebbero con racchette da tennis, fucili soft-air o mazze da baseball per ammazzare gli aggressori che li tengono sotto assedio, facendosi cappelli con le pelli di Maine Coon. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sbalzi d’umore

