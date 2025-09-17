Sassuolo Muric con l’Inter sarà investitura?

di Stefano Fogliani SASSUOLO In attesa di capire se la vittoria sulla Lazio abbia segnato o meno una svolta nel campionato neroverde, vale la pena registrare come abbia potuto segnare una svolta almeno nella scrittura delle gerarchie, da parte di Fabio Grosso, alla casella ‘ portiere ’. Particolarmente affollata se è vero, come è vero, che nonostante la cessione di Russo, passato in prestito al Giugliano, in rosa il Sassuolo ne ha ben quattro. Gioele Zacchi, classe 2003, Giacomo Satalino, che c’era già la stagione scorsa ed è rimasto nonostante le chiacchiere di calciomercato lo abbiano dato più volte in partenza, Stefano Turati, rientrato dal prestito al Monza, cui era passato non senza qualche polemica, con le ‘stellette’ del possibile titolare che potrebbe avergli scucito dalla divisa il kosovaro Are Muric, che il Sassuolo ha ‘pescato’ nel corso della fase finale del mercato dall’Ipswich Town. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

