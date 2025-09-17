Sarp ha finalmente la certezza che Bahar è viva ma molto malata nelle puntate del 17 e 18 settembre della serie turca La forza di una donna

È arrivato il tempo della verità per tutti i protagonisti della serie turca La forza di una donna. Nelle scorse puntate, infatti, Sarp (Caner Cindoruk) ha finalmente scoperto che Bahar ( Özge Özpirinçci ) e i figli sono vivi. E la famiglia di lei, malata gravemente, fa di tutto per per proteggerla, dato che è ancora ricoverata in condizioni critiche. Anche nelle puntate di oggi e domani, mercoledì e giovedì 17 e 18 settembre, nelle nuove puntate in onda alle 15:30 su Canale 5, Sarp non si da per vinto. Così, cerca in tutti i modi di vedere Bahar. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

