Sapienza blitz ai 90 anni della città universitaria Esposte bandiere della Palestina

Romatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bandiere della Palestina sventolate alla fine del concerto, poi un enorme bandierone srotolato dal tetto dell'edificio del Rettorato. Nella serata di martedì 16 settembre è andata in scena una nuova protesta pro Gaza nella città universitaria della SapienzaBlitz pro Palestina alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sapienza - blitz

Vernice e piccozze sui muri vetrati dell'Eni: blitz degli attivisti per l'ambiente; Carlo Callieri, da manager Fiat a imprenditore di successo; Chi è Sigfrido Ranucci: età, carriera, vita privata, moglie, figli.

sapienza blitz 90 anniL'università Sapienza festeggia i 90 anni. Per due giorni il polo museale aperto al pubblico - Una serie di iniziative dedicate all'arte e alla cultura, con attività gratuite fino alle ore 19. Lo riporta rainews.it

sapienza blitz 90 anni90 anni di Città Università della Sapienza a Roma: apre una due giorni di eventi e mostre - Il programma si stende su due giorni di eventi e mostre nella Città Universitaria e nei suoi musei. Si legge su artribune.com

Cerca Video su questo argomento: Sapienza Blitz 90 Anni