Sanzioni Ue un segnale a Israele da 227 milioni di euro

17 set 2025

Sanzioni Ue a Israele, la proposta della Commissione mira a sospendere una parte – definita “la più significativa” – del trattato commerciale preferenziale tra l’Ue e Israele, che equivale al 37% del volume totale. La svolta della Ue: sanzioni a Israele Il resto, spiega un alto funzionario europeo, è regolato dai patti presi nel quadro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

