Precisando che «l’obiettivo non è punire Israele ma migliorare la situazione a Gaza» e che «tutti gli Stati membri sono d’accordo nel dire che la situazione umanitaria è intollerabile», l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha presentato un « robusto pacchetto di sanzioni » contro lo Stato ebraico. La proposta della Commissione Ue mira a sospendere una parte – «la più significativa» – del trattato commerciale preferenziale tra l’Unione europea e Israele, che equivale al 37 per cento del volume totale, ha riferito una fonte. L’import di armi da Israele non sarà però coperto da sanzioni. Nel mirino di Bruxelles, inoltre, «ministri israeliani estremisti» e «coloni violenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sanzioni Ue a Israele, colpito il 37 per cento del commercio