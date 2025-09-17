Arriva tardi e debole come sempre l’Ue su Gaza. Mentre la città brucia sotto i colpi di Israele, un attacco annunciato peraltro da settimane, la Commissione europea adotterà oggi una serie di misure contro Tel Aviv. Le misure annacquate di Ursula. Si tratta delle misure annunciate da Ursula von der Leyen all’Europarlamento che prevedono la sospensione parziale dell’accordo di associazione Ue-Israele e misure contro i ministri estremisti israeliani e i coloni violenti in Cisgiordania. Fatta eccezione per il premier Benjamin Netanyahu che riuscirà ancora una volta a farla franca. Il coraggio di Madrid. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sanzioni contro Israele, Ue debole e in ritardo