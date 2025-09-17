Sanzioni contro Israele l’Ue si schiera tardi e poco contro il genocidio | mossa da 227 milioni
Lentamente l’Unione europea tenta di porsi dalla parte giusta della storia. Il ritardo è enorme e colpevole e la mossa fin troppo timida ma, nonostante ciò, è pur sempre un gesto dimostra un miglioramento rispetto alla quasi totale passività. Sanzioni contro Israele da Bruxelles. La Commissione Ue propone infatti di colpire il 37% dei beni importati. L’unanimità è qualcosa di impensabile ma, al netto di ciò, l’approvazione vede Germania e Italia in veste di ago della bilancia. Che farà Meloni? Tajani ha dichiarato come il nostro Paese sia contrario all’offensiva a Gaza e all’occupazione della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
