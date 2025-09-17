Sanzioni a Israele c’è la proposta dell’Ue | nel mirino il 37 per cento del commercio
Precisando che «l’obiettivo non è punire Israele ma migliorare la situazione a Gaza» e che «tutti gli Stati membri sono d’accordo nel dire che la situazione umanitaria è intollerabile», l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha presentato un « robusto pacchetto di sanzioni » contro lo Stato ebraico. La proposta della Commissione Ue mira a sospendere una parte – «la più significativa» – del trattato commerciale preferenziale tra l’Unione europea e Israele, che equivale al 37 per cento del volume totale, ha riferito una fonte. L’import di armi da Israele non sarà però coperto da sanzioni. Nel mirino di Bruxelles, inoltre, «ministri israeliani estremisti» e «coloni violenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sanzioni - israele
Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”
Consiglio europeo, il premier spagnolo Sanchez parte all’attacco: «Stop immediato all’accordo Ue-Israele: subito sanzioni come per la Russia»
Sanzioni alla Russia ma non a Israele: Sanchez contro il “doppio standard” dell’Ue
La Commissione #Ue propone restrizioni al commercio e sanzioni a #Israele - X Vai su X
La #Germania è indecisa sul sostegno alle sanzioni #Ue contro #Israele - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Hamas, l’Unione Europea presenta un pacchetto di sanzioni. Ecco la proposta - colpisce le clausole che hanno creato la zona di libero scambio tra Ue e Israele ... msn.com scrive
L’Unione europea verso sanzioni a Israele - A proporle, la Commissione Ue, secondo cui Tel Aviv ha violato «elementi dell’Accordo di associazione su diritti umani e democrazia». Secondo romasette.it