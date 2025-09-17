Santo Jesus un percorso inedito sulle orme della devozione
INCONTRI. Nella Sala delle Carte del Centro culturale delle Grazie, il 17 settembre interverrà lo storico Gabriele Medolago per illustrare e l’antica storia della sua cappella con notizie e nuove immagini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: santo - jesus
La prossima domenica 14 settembre vi aspettiamo presso la chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie per una elevazione musicale all'interno del 417o anniversario della trasfigurazione del Santo Jesus. Non perdetevi l'opportunità di ascoltarci insieme - facebook.com Vai su Facebook
Santo Jesus, un percorso inedito sulle orme della devozione; Bergamo città.
Santo Jesus, un percorso inedito sulle orme della devozione - Nella Sala delle Carte del Centro culturale delle Grazie, il 17 settembre interverrà lo storico Gabriele Medolago per illustrare e l’antica storia della sua cappella con notizie e nuove imm ... Secondo ecodibergamo.it
Inedito percorso al Museo di Antichità di Torino per i 300 anni - Dal 23 aprile Torino si riappropria di uno straordinario tassello della sua storia: per la prima volta apre al pubblico l'inedito percorso archeologico della Basilica paleocristiana del Salvatore, per ... Da ansa.it