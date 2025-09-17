Santangelo | 12 progetti per il contrasto alla povertà educativa | stanziati 9,5 milioni di euro

L'Aquila - Dodici progetti approvati, un impegno finanziario complessivo di 9,5 milioni di euro e un finanziamento di 791 mila euro per ciascuna iniziativa. Sono i numeri principali del primo avviso pubblico per il contrasto alla povertà educativa in Abruzzo, promosso nell’ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027. L’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha presentato i risultati in conferenza stampa, sottolineando come l’iniziativa risponda a una necessità strutturale e non occasionale. «L’avviso – ha dichiarato – ha evidenziato sia la capacità progettuale dei territori, sia la domanda di interventi stabili nel campo della marginalità sociale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

