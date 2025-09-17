Santanchè giornata di super-lavoro per i legali della ministra Impegnati da Milano a Roma tra tribunali e Giunta del Senato

È stata una giornata di super lavoro quella di ieri per i legali della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, impegnati sul doppio fronte Tribunale di Milano, Tribunale di Roma, giunta per le autorizzazioni in Senato. Iniziamo da Milano, dove Santanchè, tra le tante azioni penali a suo carico, è a processo, con altre 15 persone, per il falso in bilancio di Visibilia, il gruppo da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche. Ieri il tribunale ha stabilito che resteranno fuori dal processo mail, sms e conversazioni Whatsapp intercorse tra la ministra e i dipendenti (anche ex) del gruppo editoriale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

