Sant’Agnello tornano le giornate ecologiche

Anteprima24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto A SantAgnello tornano le  giornate ecologiche, occasioni in cui i cittadini possono consegnare  olio vegetale usato  e ricevere, in cambio, una  tanica  per la raccolta degli oli e mezzo litro di  olio extra vergine di oliva. L’iniziativa si svolge in due giornate.  Sabato 20 settembre  2025 gli operatori saranno ai  Colli di Fontanelle, in piazza Carlo Sagristani, dalle ore 09:00 alle ore 12:00:  domenica 21 settembre  invece il punto di ritrovo sarà in  Piazza Matteotti, sempre dalle ore 09:00 alle ore 12:00. « L’olio vegetale è una risorsa – spiega il Consigliere delegato all’ecosostenibilità e al ciclo integrato dei rifiuti  Ottavio Masturzo  – Opportunamente riciclato, può essere utilizzato per ricavare biodiesel, lubrificanti, tensioattivi e saponi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

