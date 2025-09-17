Sant’Agnello tornano le giornate ecologiche
Tempo di lettura: < 1 minuto A Sant’Agnello tornano le giornate ecologiche, occasioni in cui i cittadini possono consegnare olio vegetale usato e ricevere, in cambio, una tanica per la raccolta degli oli e mezzo litro di olio extra vergine di oliva. L’iniziativa si svolge in due giornate. Sabato 20 settembre 2025 gli operatori saranno ai Colli di Fontanelle, in piazza Carlo Sagristani, dalle ore 09:00 alle ore 12:00: domenica 21 settembre invece il punto di ritrovo sarà in Piazza Matteotti, sempre dalle ore 09:00 alle ore 12:00. « L’olio vegetale è una risorsa – spiega il Consigliere delegato all’ecosostenibilità e al ciclo integrato dei rifiuti Ottavio Masturzo – Opportunamente riciclato, può essere utilizzato per ricavare biodiesel, lubrificanti, tensioattivi e saponi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sant - agnello
