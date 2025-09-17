Santa Maria Terni incarico internazionale per il professor Giovanni Luca | nuovo ordinario al Morsani College of Medicine in Florida
Prestigioso incarico internazionale per professor Giovanni Luca, direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Endocrinologia, Andrologia e Malattie del Metabolismo” del Santa Maria di Terni.Dopo anni di ricerca e lavori in collaborazione con i colleghi della University of. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Santa Maria Terni, incarico internazionale per il professor Giovanni Luca: nuovo ordinario al Morsani College of Medicine in Florida; Azienda ospedaliera di Terni: la Giunta regionale prolunga l'incarico di Andrea Casciari come direttore generale
Terni, il direttore generale Andrea Casciari resta alla guida dell'ospedale Santa Maria. Incarico prolungato per altri due anni - La giunta regionale dell’Umbria, d’intesa con il Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ha approvato la delibera ... corrieredellumbria.it scrive
Incarico internazionale per il professor Giovanni Luca - Prestigioso incarico internazionale per professor Giovanni Luca, direttore della Struttura complessa a direzione universitaria di endocrinologia, andrologia e malattie del metabolismo dell'ospedale Sa ... Lo riporta msn.com