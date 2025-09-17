Sanremo 2026 è già toto-Big | da Tiziano Ferro a Patty Pravo impazzano i rumors
(Adnkronos) – Dopo l'annuncio dell'accordo tra Rai e Comune di Sanremo per l'organizzazione del Festival, sul web sono già partiti i primi toto-nomi sui Big in gara a Sanremo 2026. “Iniziano ad arrivarmi belle canzoni, inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà difficile selezionarle”, ha detto Carlo Conti in un videomessaggio andato in onda sul . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sanremo 2026, probabili cantanti in gara nel primo toto-nomi
Sanremo 2026, il toto-nomi infiamma il web: tra grandi ritorni, debutti e duetti inediti
(Adnkronos) - Manca un mese all'annuncio dei Big in gara a Sanremo e immancabilmente insieme al countdown parte il toto nomi. Ieri Carlo Conti ha ufficializzato la data del 2 dicembre e confermato quella che è ormai una consuetudine: l'annuncio al Tg1.
Sanremo 2026, Conti punta su Tiziano Ferro (in coppia con Madame). Dal ritorno di Angelina Mango e Blanco a Caparezza: tutti i cantanti in lizza - Salutato per sempre il grande Pippo Baudo, vanno avanti le grandi manovre legate all’edizione 2026 di Sanremo. Scrive ilmessaggero.it
Sanremo 2026, i nomi dei big in gara: da Tiziano Ferro ad Angelina Mango, le indiscrezioni - La lista dei concorrenti in gara a Sanremo 2026 sarà svelata, come da tradizione, nel mese di dicembre. Secondo dilei.it