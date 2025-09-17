Sanremo 2026 Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima
Carlo Conti lavora alla nuova edizione del Festival di Sanremo e, mentre conferma che vorrebbe Vasco Rossi sul palco, arriva un’indiscrezione clamorosa sul cast. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: sanremo - carlo
Dirige il maestro Enzo Campagnoli: “Sanremo ha ritrovato centralità. Ottimo lavoro di Carlo Conti, ma c’è di più”
Festival di Sanremo, nuovo candidato a co-conduttore al fianco di Carlo Conti
Sanremo 2026, chi sarà il co-conduttore con Carlo Conti?
Carlo Conti: "mi piacerebbe Vasco a Sanremo, inizierei con Albachiara" - X Vai su X
Sanremo 2026, Carlo Conti e il sogno Vasco Rossi: "Vorrei iniziare con Albachiara" Il conduttore strizza l'occhio al rocker di Zocca. La sua ultima apparizione nel 1983 con Vita Spericolata: penultimo posto e polemiche - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima; Sanremo 2026, parte il toto-nomi: i primi rumor sui Big tra ritorni e debutti; Sanremo 2026: Carlo Conti svela i primi cambiamenti.
Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti chiama un ex vincitore per la co-conduzione? Ecco chi è. Rumor - Anche se mancano ancora parecchi mesi al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti è già impegnatissimo ad ascoltare i brani che poi porterà alla kermesse canora che si terrà fra il 24 ed il 28 febbraio d ... Da affaritaliani.it
Sanremo 2026, Carlo Conti rivela tutto sui giovani e i big della prossima edizione del Festival - Carlo Conti svela le novità del Festival di Sanremo 2026: più spazio ai giovani e prime indiscrezioni tra i big ... Scrive donnapop.it