Il buco nel bilancio sanitario, i ticket non riscossi, le liste d’attesa, la carenza di personale soprattutto infermieristico, i premi ai direttori generali anche in tempi di crisi e, non ultimo, il limite alla prescrizione di visite e accertamenti diagnostici imposti ai medici di famiglia: Marta Evangelisti (FdI), Elena Ugolini (Rete Civica), Pietro Vignali (FI), Tommaso Fiazza (Lega), congiuntamente, hanno tirato le fila di quello che non funziona nella sanità emiliano-romagnola. Il limite alle prescrizioni attuato dalla fine di luglio sta destando molta preoccupazione: sono esattamente 2.163 quelle che i medici di base potranno prescrivere "solo se indicati da uno specialista che dovrà far parte del sistema sanitario pubblico, quindi nemmeno da un professionista che lavora nel privato accreditato – fa notare Ugolini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, opposizioni all’attacco: "Dai ticket agli esami ’limitati’ la situazione è fuori controllo"