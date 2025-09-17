Perugia, 17 settembre 2025 – Ha preso il via ieri il maxi concorso pubblico per infermieri organizzato in Umbria dalla Regione. La selezione, destinata all’assunzione di 124 professionisti sanitari nelle quattro Aziende sanitarie regionali, vede la partecipazione di oltre 3.000 candidati provenienti da tutto il territorio nazionale. Le prove concorsuali, sia scritte che pratiche, sono iniziate ieri pomeriggio e proseguiranno fino a domani presso il Centro di reclutamento dell’Esercito nella Caserma Gonzaga di Foligno, una sede scelta per la sua capacità logistica di accogliere l’elevato numero di partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità: iniziato il maxi-concorso. Infermieri, in tremila per 124 posti. Assunzione per uno ogni venticinque