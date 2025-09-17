Sanità de Pascale | Difendiamo quella pubblica ma con la nuova Pet giochiamo d’attacco

«L’ultima volta che sono venuto a Piacenza in questo ospedale non era una giornata felice, era un momento difficile. Ma la Regione c’è sia nelle giornate di festa come oggi che in quelle tristi». Il presidente Michele de Pascale , partecipando all’inaugurazione del nuovo tomografo per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: sanit - pascale

De Pascale: «Gli infermieri fuggono anche dall'Emilia-Romagna per stipendi bassi e carriere bloccate. Servono risorse e scuole per le professioni sanitarie» - X Vai su X

Proseguono con grande successo le assemblee su salute e sanità di Michele De Pascale. Giovedì 8 agosto è toccato a Ferrara presso la sala dell’Hotel Astra, troppo piccola per contenere tutti i partecipanti. “Vi ringrazio perché ho vinto una scommessa – conf - facebook.com Vai su Facebook

De Pascale: “Sanità pubblica è il nostro Piave. E sul Passante il governo ci punisce perché qui non vince” - Dal palco della Festa dell'Unità di Bologna il presidente regionale attacca l’esecutivo e rilancia le priorità: difesa del servizio sanitario, gestione delle alluvioni, sicurezza e unità del centrosin ... Lo riporta bolognatoday.it

De Pascale, 'E-R non aumenterà la quota della sanità privata' - "Io non ho alcuna intenzione di aumentare la quota del privato, non c'è un posto nel modo dove una sanità maggiormente privata sia una sanità maggiormente sostenibile". Segnala ansa.it