Sanità de Pascale | Difendiamo quella pubblica ma con la nuova Pet giochiamo d’attacco

Ilpiacenza.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’ultima volta che sono venuto a Piacenza in questo ospedale non era una giornata felice, era un momento difficile. Ma la Regione c’è sia nelle giornate di festa come oggi che in quelle tristi». Il presidente Michele de Pascale, partecipando all’inaugurazione del nuovo tomografo per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanit - pascale

De Pascale: “Sanità pubblica è il nostro Piave. E sul Passante il governo ci punisce perché qui non vince” - Dal palco della Festa dell'Unità di Bologna il presidente regionale attacca l’esecutivo e rilancia le priorità: difesa del servizio sanitario, gestione delle alluvioni, sicurezza e unità del centrosin ... Lo riporta bolognatoday.it

De Pascale, 'E-R non aumenterà la quota della sanità privata' - "Io non ho alcuna intenzione di aumentare la quota del privato, non c'è un posto nel modo dove una sanità maggiormente privata sia una sanità maggiormente sostenibile". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 De Pascale Difendiamo