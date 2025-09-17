San Siro voto del Consiglio entro fine mese E se dicesse no? Tutti gli scenari
Dopo l’accordo raggiunto tra Inter, Milan e Comune di Milano, il dossier San Siro entra ufficialmente in Giunta. Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato che oggi il tema approderà tra i banchi istituzionali e da lì comincerà un percorso complesso che porterà, entro fine mese, al voto in Consiglio comunale. La posta in gioco è altissima: decidere se lo storico stadio Meazza verrà ceduto per lasciare spazio al nuovo impianto condiviso dai due club o se resterà in piedi, costringendo le società a valutare soluzioni alternative. Il nodo centrale resta politico: la maggioranza che sostiene Sala è divisa, con i Verdi fermamente contrari all’abbattimento di San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
