San Siro venduto per 197 milioni la Giunta approva la delibera | Inter e Milan ottengono dal Comune anche lo scudo penale
La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell’aula del Consiglio comunale la prossima settimana. Il prezzo di vendita dello stadio e delle aree limitrofe ai club è di 197 milioni di euro, di cui 73 saranno versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la restante parte sarà rateizzata. Ma è confermato anche lo “sconto” del Comune: per quanto riguarda la rimozione dell’attuale tunnel Patroclo e le opere di bonifica dell’area, il Comune sosterrà una quota dei relativi costi fino a un massimo di 22 milioni di euro, un po’ meno rispetto ai 36 milioni previsti inizialmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: siro - venduto
"Venduto anni fa". La chat misteriosa dei dirigenti di Milano sullo stadio San Siro
Inchiesta urbanistica Milano, chat dirigenti: “San Siro già venduto anni fa”
Delibera approvata in giunta: lo stadio di San Siro verrà venduto a Inter e Milan
San Siro sarà venduto, la svolta è vicina A dare l'annuncio è stato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a RTL 102.5 Il nuovo stadio dovrà essere pronto entro il 2031, altrimenti la Uefa non prenderà in considerazione Milano come città che poss - facebook.com Vai su Facebook
? De Siervo su San Siro: “Lo stadio va venduto a Milan e Inter, se il Comune vota contro è una catastrofe” ? - X Vai su X
San Siro venduto per 197 milioni: Inter e Milan ottengono anche lo scudo penale; Vendita di San Siro (a 197 milioni): indaga la procura, aperto un fascicolo; Vendita dello stadio San Siro (a 197 milioni): aperta un'indagine sui danni alle casse pubbliche.
La giunta di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, ma ancora non è fatta - La giunta del comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti alle squadre di calcio Milan e Inter, e ha preparato la delibera che verrà presentata e votata in ... ilpost.it scrive
Delibera approvata in giunta: lo stadio di San Siro verrà venduto a Inter e Milan - Ora resta il passaggio in consiglio comunale, dove i numeri non sono scontati ... Lo riporta milanotoday.it