La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell’aula del Consiglio comunale la prossima settimana. Il prezzo di vendita dello stadio e delle aree limitrofe ai club è di 197 milioni di euro, di cui 73 saranno versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la restante parte sarà rateizzata. Ma è confermato anche lo “sconto” del Comune: per quanto riguarda la rimozione dell’attuale tunnel Patroclo e le opere di bonifica dell’area, il Comune sosterrà una quota dei relativi costi fino a un massimo di 22 milioni di euro, un po’ meno rispetto ai 36 milioni previsti inizialmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - San Siro venduto per 197 milioni, la Giunta approva la delibera: Inter e Milan ottengono dal Comune anche lo “scudo penale”