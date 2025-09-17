San Siro ok giunta Milano a delibera su vendita a Milan e Inter

(Adnkronos) – Via libera alla vendita di San Siro . La giunta del Comune di Milano ha infatti approvato nella riunione di oggi la delibera sulla cessione dell’area a Milan e Inter . Lo ha fatto sapere la vicesindaca Anna Scavuzzo nella conferenza stampa convocata dopo la riunione di giunta. — [email protected] (Web Info) Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: siro - giunta

Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni”

Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

Un rilancio della Giunta Sala può partire solo dall’azzeramento del progetto San Siro

La Repubblica - #SanSiro, oggi il voto in giunta. Il Meazza sarà abbattuto quasi del tutto - X Vai su X

In questa puntata di Start, parliamo dei bonus casa perché il 2025 è l’anno delle scadenze e dei tagli; parliamo poi di San Siro, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto che entro oggi, 17 settembre, la giunta dovrebbe discutere la delibera per la ve - facebook.com Vai su Facebook

Stadio di San Siro a Milan e Inter: la Giunta di Palazzo Marino dà l’ok alla delibera; Cessione di San Siro a Inter e Milan, ok dalla giunta Sala; Svolta San Siro, via libera alla vendita a Milan e Inter.

Stadio di San Siro a Milan e Inter: la Giunta di Palazzo Marino dà l’ok alla delibera - La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. msn.com scrive

Cessione di San Siro a Inter e Milan, ok dalla giunta Sala - Dopo lo “sconto" di 14 milioni sulla compartecipazione di Palazzo Marino alla spesa dei due club, arriva l’ok sulla delibera di vendita. Lo riporta msn.com