San Siro lo scatto del Comune | C’è l’accordo con Milan e Inter Il nuovo stadio? Entro il 2031 Se no niente Europei in città
Si concede subito una battuta: "Sì, San Siro è una telenovela. Incrocio tutte le dita che ho". Il sindaco Giuseppe Sala indossa le cuffie e interviene in diretta mattutina su Radio 102.5 per fare il punto su alcuni nodi cittadini. Quello più complicato da sciogliere resta proprio il futuro del Meazza. Ma un passaggio importante è ormai imminente. "Domani (oggi per chi legge, ndr) dovremmo andare in Giunta perché di fatto con le squadre siamo arrivati a un accordo. La Giunta, dunque, assolverà il suo compito con una delibera positiva rispetto al progetto dei club", che vogliono acquistare lo stadio Meazza e l’area limitrofa – il valore fissato dall’Agenzia delle Entrate è 197 milioni di euro – e poi attuare un progetto da 1,2 miliardi di euro di investimento che prevede due fasi, sempre che la cessione alle due società, dopo il "sì" della Giunta e due o tre commissioni sul tema, venga approvata in Consiglio comunale entro settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: siro - scatto
1938 – San Siro cambia volto Uno scatto storico che racconta la nascita del primo anello continuo dello Stadio San Siro. Fino ad allora lo stadio era composto da quattro tribune separate, ma tra il 1937 e il 1939, sotto la direzione dell’ing. Giuseppe Bertera e - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, lo scatto del Comune: C’è l’accordo con Milan e Inter. Il nuovo stadio? Entro il 2031. Se no niente Europei in città; Il nostro primo San Siro, l'annuncio di Achille Lauro ai Tim Music Awards; San Siro, l'ultimatum di settembre: Inter e Milan accelerano sull'acquisto, offerta valida fino al prossimo mese. Corsa contro il tempo per il vincolo.
Vendita di San Siro, operazione serietà - Oggi vota la giunta, poi toccherà al Pd fare la scelta giusta per non lasciare la città senza gli Europei del 2032 ... Scrive ilfoglio.it
Milano, vendita di San Siro: c'è l'accordo Milan e Inter. Il sindaco: «Stadio pronto nel 2031» - A ffare fatto: la lunga trattativa sulla vendita di San Siro a Inter e Milan è chiusa. Secondo leggo.it