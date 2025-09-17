San Siro lo scatto del Comune | C’è l’accordo con Milan e Inter Il nuovo stadio? Entro il 2031 Se no niente Europei in città

Si concede subito una battuta: "Sì, San Siro è una telenovela. Incrocio tutte le dita che ho". Il sindaco Giuseppe Sala indossa le cuffie e interviene in diretta mattutina su Radio 102.5 per fare il punto su alcuni nodi cittadini. Quello più complicato da sciogliere resta proprio il futuro del Meazza. Ma un passaggio importante è ormai imminente. "Domani (oggi per chi legge, ndr) dovremmo andare in Giunta perché di fatto con le squadre siamo arrivati a un accordo. La Giunta, dunque, assolverà il suo compito con una delibera positiva rispetto al progetto dei club", che vogliono acquistare lo stadio Meazza e l’area limitrofa – il valore fissato dall’Agenzia delle Entrate è 197 milioni di euro – e poi attuare un progetto da 1,2 miliardi di euro di investimento che prevede due fasi, sempre che la cessione alle due società, dopo il "sì" della Giunta e due o tre commissioni sul tema, venga approvata in Consiglio comunale entro settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

