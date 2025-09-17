San Siro l’assessore verde vota contro la cessione ai club

Ilgiorno.it | 17 set 2025

Milano, 17 settembre 2025 – Non c’è stata unanimità sulla cessione di San Siro nella giunta Sala, chiamata a votare oggi, mercoledì 17 settembre, la vendita dell’impianto comunale a Inter e Milan. L’assessora all’Ambiente Elena Grandi, espressione di Europa Verde, ha infatti votato contro la delibera che approva la cessione dello stadio e delle aree circostanti. Nei precedenti passaggi, sempre affrontati in giunta, aveva scelto invece di astenersi.  PIeve, Elena Grandi Per Pincioni - Cangemi Foto MDF A confermare il suo voto contrario è stato il vicesindaco e assessore all'Urbanistica Anna Scavuzzo al termine della riunione di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

