© Ildifforme.it - San Siro, la giunta comunale ha approvato la vendita a Inter e Milan: ma ancora non è finita

San Siro a Inter e Milan . E’ quanto passato dalla giunta del comune di Milano che ha approvato la vendita dello stadio Meazza e delle aree circostanti alle squadre di calcio della città meneghina. In più, è stata preparata la delibera che verrà presentata e votata in consiglio comunale . Ma se si pensava di tirare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: siro - giunta

Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni”

Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

Un rilancio della Giunta Sala può partire solo dall’azzeramento del progetto San Siro

==La Giunta approva la delibera per cedere San Siro, ma il comune si spacca - X Vai su X

In questa puntata di Start, parliamo dei bonus casa perché il 2025 è l’anno delle scadenze e dei tagli; parliamo poi di San Siro, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto che entro oggi, 17 settembre, la giunta dovrebbe discutere la delibera per la ve - facebook.com Vai su Facebook

Milano: la Giunta comunale dà l’ok per la vendita San Siro; La giunta di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter, ma ancora non è fatta; Stadio di San Siro a Milan e Inter: la Giunta di Palazzo Marino dà l’ok alla delibera.

Giunta Comune di Milano approva delibera vendita San Siro - La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. corrieredellosport.it scrive

San Siro, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio a Milan e Inter - Dopo l'annuncio del sindaco Sala, la Giunta comunale di Milano ha dato il proprio assenso alla delibera che riguarda la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Lo riporta corrieredellosport.it