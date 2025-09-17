San Siro la Giunta approva la vendita a Inter e Milan Ora il Consiglio

Ok alla delibera nonostante il parere contrario dell'assessora all'Ambiente e al Verde. Prossimi passaggi nelle commissioni, il voto decisivo tra il 25 e il 29 settembre.

