San Siro la Giunta approva la delibera di vendita a Milan e Inter Ora l’ultima sfida politica

La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter . Un passaggio necessario prima di arrivare all’ultimo step, il confronto in Consiglio comunale. Il documento approvato dalla Giunta dovrà passare dal vaglio delle commissioni, a partire da venerdì 19 settembre per poi approdare nell’aula del Consiglio comunale entro la fine del mese. “Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all’attenzione del Consiglio comunale – ha detto la vicesindaca che ha la delega all’Urbanistica Anna Scavuzzo nel dopo giunta -. 🔗 Leggi su Panorama.it

In questa notizia si parla di: siro - giunta

Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni”

Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

Un rilancio della Giunta Sala può partire solo dall’azzeramento del progetto San Siro

La giunta comunale di Milano ha approvato la cessione di San Siro a Mila e Inter @MilanNewsit - X Vai su X

In questa puntata di Start, parliamo dei bonus casa perché il 2025 è l’anno delle scadenze e dei tagli; parliamo poi di San Siro, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto che entro oggi, 17 settembre, la giunta dovrebbe discutere la delibera per la ve - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, la Giunta approva la vendita a Inter e Milan. Ora il Consiglio; Stadio San Siro, la giunta approva la delibera per la cessione; San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan.

San Siro, la Giunta del Comune di Milano approva la delibera sulla vendita - La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Segnala msn.com

San Siro verrà abbattuto? Approvata delibera di vendita, ecco cosa succede adesso per Inter e Milan - Arriva una svolta nel destino di Inter e Milan: la Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti ai due club per ... Secondo ilmattino.it