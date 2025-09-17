San Siro intesa da 197 milioni | Inter e Milan progettano quartiere verde
Le lunghe trattative tra Inter, Milan e Comune di Milano sembrano aver trovato un punto d’incontro, avvicinando la rinascita di San Siro a un’intesa dal valore vicino ai 200 milioni di euro. Un patto da quasi 200 milioni La bozza di compravendita approvata oggi in giunta mette nero su bianco un corrispettivo di 197.075.590 euro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
