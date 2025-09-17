San Siro Inter svolta decisiva per la vendita dello stadio ai nerazzurri e al Milan | c’è l’approvazione del Comune!

L’annuncio. La Giunta Comunale di Milano ha dato il via libera alla delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti alle due squadre milanesi, Inter e Milan. La notizia è stata annunciata dalla vice sindaco Anna Scavuzzo, dopo una riunione dell’organo esecutivo di Palazzo Marino nel primo pomeriggio. Con l’approvazione di questa delibera, ora la parola passa al Consiglio Comunale, dove il provvedimento dovrà essere discusso e approvato. Il progetto, che copre un ampio dossier di 159 pagine comprensive di planimetrie, ha già suscitato le reazioni contrastanti di diversi esponenti della maggioranza di centrosinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

