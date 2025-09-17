San Siro Inter Scavuzzo sulla vendita | In giunta ampio dibattito ora la decisione passa al Consiglio

San Siro Inter, la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, commenta la delibera riguardante la vendita di San Siro e le aree limitrofe a Inter e Milan. Nel corso della giunta comunale, si è discusso ampiamente sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe, una decisione che potrebbe segnare un momento cruciale per il futuro della città di Milano. Al termine della riunione, la vicesindaca Anna Scavuzzo, con delega all’ Urbanistica, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al dibattito interno e ai prossimi passi che vedranno il Consiglio Comunale come protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

