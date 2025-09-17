San Siro Inter conferma definitiva per i nerazzurri | ecco il progetto e le tempistiche per la nuova casa

San Siro Inter, il futuro di San Siro: accordo con il Comune raggiunto, ecco quando sarà pronto il nuovo stadio. Finalmente arrivano le conferme definitive per il futuro di San Siro. Dopo anni di attese e discussioni, l’ Inter ha raggiunto un accordo con il Comune di Milano per l’acquisizione dello stadio Meazza. Come riporta il Corriere della Sera, la svolta è arrivata: l’obiettivo dell’ Inter e del Milan è chiaro, demolire l’iconico stadio e procedere con la costruzione di un nuovo impianto moderno, all’altezza dei migliori stadi europei. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato che il nuovo stadio dovrà essere pronto entro il 2031. 🔗 Leggi su Internews24.com

