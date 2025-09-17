San Siro Inter conferma definitiva per i nerazzurri | ecco il progetto e le tempistiche per la nuova casa
San Siro Inter, il futuro di San Siro: accordo con il Comune raggiunto, ecco quando sarà pronto il nuovo stadio. Finalmente arrivano le conferme definitive per il futuro di San Siro. Dopo anni di attese e discussioni, l’ Inter ha raggiunto un accordo con il Comune di Milano per l’acquisizione dello stadio Meazza. Come riporta il Corriere della Sera, la svolta è arrivata: l’obiettivo dell’ Inter e del Milan è chiaro, demolire l’iconico stadio e procedere con la costruzione di un nuovo impianto moderno, all’altezza dei migliori stadi europei. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato che il nuovo stadio dovrà essere pronto entro il 2031. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siro - inter
Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo
San Siro: cambia il sistema di accesso per i disabili alle partite di Inter e Milan
Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”
"San Siro, trovato l'accordo con Inter e Milan": l'annuncio del Sindaco Sala - facebook.com Vai su Facebook
Milan e Inter si prendono San Siro. Inchiesta corruzione, per il Riesame "non è dimostrata" - X Vai su X
A Pisa con l’abito di San Siro: Runjaic conferma l’Udinese che ha battuto l’Inter; Biglietti Inter-Feyenoord in vendita: martedì 11 il ritorno degli ottavi; Finale di Champions Psg-Inter: a San Siro verrà installato un maxischermo.
"Trovato l'accordo con Inter e Milan". Sala conferma la vendita di San Siro - Il sindaco di Milano annuncia la stretta di mano coi club meneghini sullo stadio Meazza: domani il passaggio in Giunta. msn.com scrive
San Siro, stadio di proprietà di Inter e Milan/ Si va verso la vendita alle società (16 settembre 2025) - Sala conferma la vendita di San Siro a Milan e Inter con un accordo che ora dovrà essere discusso nella Giunta comunale ... Secondo ilsussidiario.net