Milano, 17 settembre 2025 – La Torre Syre è un pugno nell’occhio dal punto di vista estetico. È un monolite esagerato e fuori contesto rispetto all’urbanistica del quartiere San Siro, che non aveva palazzi così alti. Ma non è solo questo il problema”. L’avvocato Francesco Capozzi rappresenta un gruppo di residenti, per ora circa una quindicina, che vivono nelle immediate vicinanze – via dei Rospigliosi, piazza Esquilino, via Civitali e via Pessano – del nuovo grattacielo di via dei Rospigliosi, a pochi metri dallo stadio Meazza. Sono abitanti del quartiere che già dallo scorso marzo hanno contestato, per via legale, la realizzazione del maxi-immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, i residenti contro la Torre Syre: “È un pugno in un occhio e oscura tutto il panorama”

