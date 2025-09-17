San Siro dopodomani 99 anni dalla prima partita ospitata | il ricordo

In questa notizia si parla di: siro - dopodomani

Ultimi nodi da sciogliere in casa Inter in vista della sfida di dopodomani con la Juventus. Oggi, con l’arrivo di Lautaro, Chivu ritroverà il gruppo al gran completo - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising - Milano – L’intesa di massima c’è, anche se deve essere ancora messa nero su bianco: un passaggio che avverrà molto probabilmente martedì o giovedì prossimi. Scrive ilgiorno.it

San Siro, Sala: “Voglio chiudere la trattativa con Inter e Milan, è una questione di dignità personale” - 5, il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare della trattativa per la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e ... Riporta ilfattoquotidiano.it