San Siro Bergomi | Siamo rimasti indietro a Milano non può succedere

17 set 2025

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter e ora opinionista per Sky Sport, ha dato il suo parere sul tema di San Siro in un'intervista all'edizione locale di 'Repubblica'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

san siro bergomi siamoBergomi: "Giusto fare un nuovo San Siro. Ora mancano tutti i servizi moderni" - Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, è uno di quelli che è sempre stato favorevole allo stadio nuovo per Milano, nonostante lui. Da tuttomercatoweb.com

san siro bergomi siamoVendita di San Siro, Bergomi: “Giusto così, ecco i due punti decisivi per il prossimo stadio” - L’ex giocatore dell’Inter: “Bisogna partire dalla visuale: si deve vedere bene la partita come ora a San Siro. Scrive milano.repubblica.it

