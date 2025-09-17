San Siro a Milan ed Inter parla Marotta | Ora attendiamo il responso del consiglio

Dopo le parole di Scaroni, presidente del Milan , sono arrivate anche quelle di Beppe Marotta , presidente e AD dell' Inter . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

San Siro: cambia il sistema di accesso per i disabili alle partite di Inter e Milan

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

Meazza da record: con quasi 4 milioni di spettatori è lo stadio più frequentato in Europa; Stadio San Siro, la giunta del Comune di Milano approva la delibera della vendita ai club di Milan e Inter; San Siro, oggi l'ok della Giunta alla delibera di vendita: come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan.

San Siro verso la cessione a Inter e Milan, i club dovranno tenerlo per 15 anni: tutte le clausole

Inter e Milan, Giunta Milano approva la delibera di vendita di San Siro: le news