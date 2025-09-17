© Calcionews24.com - San Siro a Inter e Milan: le cifre e le clausole che blindano l’accordo

: la giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera Dopo mesi di trattative e dibattiti, arriva la svolta storica per il futuro dello stadio di San Siro . La giunta del Comune di Milano ha ufficialmente approvato la delibera che dà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

San Siro: cambia il sistema di accesso per i disabili alle partite di Inter e Milan

Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”

Meazza da record: con quasi 4 milioni di spettatori è lo stadio più frequentato in Europa; Stadio di San Siro a Milan e Inter: la Giunta di Palazzo Marino dà l’ok alla delibera; Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale.

San Siro, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio a Milan e Inter - Dopo l'annuncio del sindaco Sala, la Giunta comunale di Milano ha dato il proprio assenso alla delibera che riguarda la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Riporta corrieredellosport.it

Inter e Milan, Giunta Milano approva la delibera di vendita di San Siro: le news - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter e Milan, Giunta Milano approva la delibera di vendita di San Siro: le news ... Scrive sport.sky.it