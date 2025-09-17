San Roberto Bellarmino | il Santo del 17 settembre e il suo impatto globale

San Roberto Bellarmino è uno dei santi più significativi celebrati il 17 settembre. Nato a Montepulciano, in Italia, il 4 ottobre 1542, è stato un cardinale e teologo gesuita che ha avuto un ruolo fondamentale nella Controriforma. La sua canonizzazione avvenne nel 1930, e fu proclamato Dottore della Chiesa nel 1931 da Papa Pio XI. Chi era San Roberto Bellarmino?. San Roberto Bellarmino nacque in una famiglia nobile ma decaduta. Fin da giovane dimostrò una spiccata intelligenza e una profonda spiritualità. Entrò nella Compagnia di Gesù nel 1560 e si distinse rapidamente per le sue capacità intellettuali e la sua dedizione alla Chiesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Roberto Bellarmino: il Santo del 17 settembre e il suo impatto globale

17 settembre 2025 SAN ROBERTO BELLARMINO * in parrocchia ore 08.30 Santa Messa * il pomeriggio ore 19.00 Santa Messa in Cattedrale a Capua - facebook.com Vai su Facebook

Santo del giorno 17 Settembre 2025 San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa

Santo di oggi 17 settembre, San Roberto Bellarmino: è grandiosa la sua idea per evangelizzare i giovani

San Roberto Bellarmino / Santo del giorno, il 17 settembre si celebra il vescovo e dottore della Chiesa - La Chiesa cattolica celebra oggi il vescovo e dottore San Roberto Bellarmino che apparteneva alla Compagnia di Gesù Fu un teologo, scrittore e cardinale