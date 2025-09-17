San Matteo 2025 il Braccio di San Matteo fa visita all' Ordine dei Commercialisti
È attesa domani (giovedì 18 settembre), alle ore 17, la visita del Braccio di San Matteo presso la sede di Salerno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in via Roma 39. La rituale benedizione con la Reliquia del Santo Patrono, impartita dal Parroco della Cattedrale don. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: matteo - braccio
L’incubo di Matteo Conconi è iniziato nel 2013, quando – dopo un grave incidente sul lavoro – ha perso il braccio sinistro, oltre ad aver riportato importanti danni anche in quello destro. Matteo era mancino, quindi il recupero è stato ancora più complesso e diff - facebook.com Vai su Facebook
San Matteo 2025, il Braccio di San Matteo fa visita all'Ordine dei Commercialisti; San Matteo 2025, via libera della Prefettura al nuovo percorso della processione; Salerno, San Matteo va “in trono” gli altri santi nelle cappelle: «Ritorniamo alle origini».
Sagra di San Matteo a Cavazzale, buona cucina e tanto divertimento - Dal 19 al 24 settembre 2025, Piazza Trieste a Cavazzale di Monticello Conte Otto ospita l’edizione 2025 dell’antica Sagra di San Matteo, che vanta oltre cento anni di storia. Riporta vicenzatoday.it
Salerno, San Matteo va “in trono” gli altri santi nelle cappelle: «Ritorniamo alle origini» - Sono tre i temi centrali dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono e protettore di Salerno. Scrive ilmattino.it