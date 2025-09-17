San Lorenzo sfregiata la targa in memoria dei caduti del bombardamento

Ignoti hanno danneggiato la targa commemorativa per i caduti del bombardamento di San Lorenzo. Targa vandalizzata a San LorenzoA denunciarlo è stato Rino Fabiano, assessore all'Ambiente del II municipio, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook le foto della targa spaccata. Un gesto che non. 🔗 Leggi su Romatoday.it