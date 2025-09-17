San Lorenzo sfregiata la targa in memoria dei caduti del bombardamento
Ignoti hanno danneggiato la targa commemorativa per i caduti del bombardamento di San Lorenzo. Targa vandalizzata a San LorenzoA denunciarlo è stato Rino Fabiano, assessore all'Ambiente del II municipio, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook le foto della targa spaccata. Un gesto che non. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - sfregiata
ACCOLTELLATA E SFREGIATA AL LAVORO. L’EX MARITO IN CELLA PER TENTATO OMICIDIO Una donna di 43 anni è stata aggredita, picchiata e sfregiata con un coltello mentre si trovava al lavoro a Marostica. L’ex marito è stato arrestato per tentato o - facebook.com Vai su Facebook
San Lorenzo, sfregiata la targa in memoria dei caduti del bombardamento; San Basilio, sfregiata la targa di Ultimo; Fascismo, sfregiata con una svastica la targa in ricordo di Fausto e Iaio.
Lo sfregio alla memoria. Imbrattata la targa per Diana. La zia: "Un gesto orribile" - Inaugurata il 12 luglio 2025, la targa era già stata danneggiata prima ancora del taglio del nastro. Segnala ilgiorno.it
Sfregiata la targa per i martiri delle foibe: l'odio rosso a Pisa - Ennesimo vergognoso atto vandalico a Pisa: la notte scorsa è stata vandalizzata con una scritta ingiuriosa la targa della rotatoria dedicata ai Martiri delle Foibe. Si legge su ilgiornale.it