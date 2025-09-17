San Giovanni Rotondo in festa per Padre Pio | in arrivo migliaia di devoti per la tradizionale veglia
San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere migliaia di fedeli in occasione della tradizionale veglia di preghiera del 22 settembre, nell’anniversario della morte di San Pio.La novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina del 2025 è cominciata domenica 14 settembre. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
San Pio da Pietrelcina sarà compatrono del comune di San Giovanni Rotondo
Doppio incendio in località Sant’Egidio di Pantano a San Giovanni Rotondo: in fumo 30 ettari di macchia mediterranea
Aggressione choc a San Giovanni Rotondo: suona il clacson per passare e viene riempito di calci e pugni in piazza
PELLEGRINAGGIO a SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE S'ANGELO | SABATO 20 SETTEMBRE 2025 Ecco il programma: ️ Ore 06.00 raduno e partenza – chiesetta di S. Michele; ️ Ore 10.00 arrivo previsto a S. Giovanni Rotondo, via Crucis e visita
GIUBILEO San Giovanni Rotondo: la BCC e i Frati Minori Cappuccini insieme per il Giubileo - San Giovanni Rotondo si prepara a vivere due importanti appuntamenti di grande intensità spirituale e culturale
FESTA I Sud Sound System a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie - Lunedì 8 settembre alle 22 al Parco del Papa si terrà il concerto dei Sud Sound System, per la festa di Santa Maria delle Grazie