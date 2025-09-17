San Giovanni Rotondo in festa per Padre Pio | in arrivo migliaia di devoti per la tradizionale veglia

Foggiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere migliaia di fedeli in occasione della tradizionale veglia di preghiera del 22 settembre, nell’anniversario della morte di San Pio.La novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina del 2025 è cominciata domenica 14 settembre. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

