NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Il 19 settembre, giorno di San Gennaro, Napoli e i napoletani di tutto il mondo celebrano il patrono della città. Una ricorrenza che va oltre la religione, diventando rito collettivo, identità e appartenenza. Per rendere omaggio a questa giornata, lo chef napoletano Ciro Di Maio, patron del ristorante “San Ciro” di Brescia, ha scelto di celebrarla con il dolce simbolo della città: il babà. «Per me il babà è Napoli in formato dolce – spiega –. Ogni volta che lo preparo sento il legame con la mia terra, con le mie radici. È un abbraccio che porto qui a Brescia per celebrare San Gennaro, anche a centinaia di chilometri dal Duomo». 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - San Gennaro, lo chef Ciro Di Maio celebra il patrono con il babà