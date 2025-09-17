San Francesco il primo italiano | figura fondativa della nostra identità

Assisi, 17 settembre 2025 – La celebre definizione di San Francesco – “il più italiano dei santi” – viene attribuita di solito a Mussolini, oppure a Papa Pio XII. In realtà è di Vincenzo Gioberti, che scrisse ‘Del primato morale e civile degli italiani’, un’opera che all’inizio del Risorgimento restituì orgoglio ai nostri compatrioti, ai nostri antenati, negli anni in cui l’Italia unita non era che un sogno. E Gioberti definisce Francesco “il più amabile, il più poetico e il più italiano de’ nostri santi”. In un primo tempo avevo pensato di usare questa espressione come sottotitolo del libro. Poi ho preferito quella che avete letto: il primo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

