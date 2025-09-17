San Francesco | il patrono torna tra i Big il 4 ottobre festa nazionale ma ' a metà'

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Con il 2 giugno celebriamo la nascita della Repubblica, con il 25 aprile celebriamo la libertà riconquistata, con il 1° maggio celebriamo il lavoro e con il 4 ottobre celebreremo la pace, la fraternità, la solidarietà, la custodia del creato". Benvenuto, anzi, bentornato San Francesco nel gruppo delle principali festività nazionali. L'aula della Camera, come ha spiegato la relatrice Elisabetta Gardini (FdI), si appresta a dare il via libera alla legge per l''Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi'. Il provvedimento, frutto di due testi presentati da Maurizio Lupi (Nm) e Lorenzo Malagola (FdI) e in parte modificati, verrà esaminato dopo la riforma della giustizia (che si vota domani alle 12) e poi dovrà passare al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

