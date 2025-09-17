San Francesco il 4 ottobre torna festa nazionale | la proposta

(Adnkronos) – Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale? "Con il 2 giugno celebriamo la nascita della Repubblica, con il 25 aprile celebriamo la libertà riconquistata, con il 1° maggio celebriamo il lavoro e con il 4 ottobre celebreremo la pace, la fraternità, la solidarietà, la custodia del creato". Benvenuto, anzi, bentornato San Francesco.

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

San Francesco d’Assisi, il 4 Ottobre tra le Festività Nazionali? Le Proposte in Parlamento

San Francesco, il 4 ottobre torna festa nazionale: la proposta - La Camera vota la nuova legge ma arriva lo stop della commissione Bilancio: "Le celebrazioni siano facoltative, no ad altri costi per lo Stato"

Il 4 ottobre torna festa nazionale San Francesco: cosa cambia a scuola e in famiglia - Cosa significa per la scuola e le famiglie e perché è un'occasione da vivere con i figli

