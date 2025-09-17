San Francesco | il 4 ottobre torna festa nazionale in onore del Patrono Ma a metà
Un ritorno al passato: quando il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, era cerchiato in rosso sul calendario. Come festa nazionale. Non si andava a scuola. L'aula della Camera, come ha spiegato la relatrice, Elisabetta Gardini (FdI), si appresta a dare il via libera alla legge per l''Istituzione, nuovamente, della festa nazionale di San Francesco d'Assisi'. Il provvedimento, frutto di due testi presentati da Maurizio Lupi (Nm) e Lorenzo Malagola (FdI) e in parte modificati, verrà esaminato dopo la riforma della giustizia (che si vota domani, giovedì 18 settembre 2025, alle 12) e poi dovrà passare al Senato L'articolo San Francesco: il 4 ottobre torna festa nazionale in onore del Patrono. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
San Francesco d’Assisi, il 4 Ottobre tra le Festività Nazionali? Le Proposte in Parlamento
Ospedale “Papa Francesco” verso il completamento: entro ottobre il bando di gara
