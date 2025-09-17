San Francesco | il 4 ottobre torna festa nazionale in onore del Patrono Ma a metà

Firenzepost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ritorno al passato: quando il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, era cerchiato in rosso sul calendario. Come festa nazionale. Non si andava a scuola. L'aula della Camera, come ha spiegato la relatrice, Elisabetta Gardini (FdI), si appresta a dare il via libera alla legge per l''Istituzione, nuovamente, della festa nazionale di San Francesco d'Assisi'. Il provvedimento, frutto di due testi presentati da Maurizio Lupi (Nm) e Lorenzo Malagola (FdI) e in parte modificati, verrà esaminato dopo la riforma della giustizia (che si vota domani, giovedì 18 settembre 2025, alle 12) e poi dovrà passare al Senato L'articolo San Francesco: il 4 ottobre torna festa nazionale in onore del Patrono. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

san francesco il 4 ottobre torna festa nazionale in onore del patrono ma a met224

© Firenzepost.it - San Francesco: il 4 ottobre torna festa nazionale in onore del Patrono. Ma a metà

In questa notizia si parla di: francesco - ottobre

San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti

San Francesco d’Assisi, il 4 Ottobre tra le Festività Nazionali? Le Proposte in Parlamento

Ospedale “Papa Francesco” verso il completamento: entro ottobre il bando di gara

Il 4 ottobre, San Francesco, di nuovo festa nazionale: la proposta di Noi Moderati; San Francesco torna a essere festa nazionale: la proposta con scuole e uffici chiusi; San Francesco «rosso» sul calendario: un festivo in più per i lavoratori (ma San Giuseppe no: costa troppo).

san francesco 4 ottobrePerché il 4 ottobre, San Francesco, può tornare a essere festivo - In Parlamento si discute del giorno del patrono d'Italia, nuova festività ... Lo riporta vanityfair.it

san francesco 4 ottobreIl 4 ottobre torna festa nazionale San Francesco: cosa cambia a scuola e in famiglia - Cosa significa per la scuola e le famiglie e perché è un'occasione da vivere con i figli ... Riporta nostrofiglio.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco 4 Ottobre