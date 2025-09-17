San Francesco batte San Giuseppe | il patrono d’Italia festa nazionale
La ricorrenza abolita nel 1977 torna in calendario dal prossimo anno. Il 4 ottobre sarà come Natale e il Primo maggio.
San Francesco batte San Giuseppe. Il 4 ottobre sarà festa nazionale - La proposta di legge di Noi Moderati per ripristinare la ricorrenza abolita nel 1977: la Camera vota giovedì, poi il provvedimento passa al Senato per il sì ... Lo riporta repubblica.it
Il 4 ottobre, San Francesco, sarà di nuovo festa nazionale, ma nel 2026 cadrà di domenica. Festivo in più dal 2027 - Il Parlamento si prepara a restituire dignità di festa nazionale al 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d'Assisi. Segnala orizzontescuola.it