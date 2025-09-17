San Filippo Neri ’Fede accanto a fede’ con Mancuso e Albera
Entra nel vivo il programma all’ Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. All’interno della rassegna dedicata all’arte e in occasione della mostra Luoghi sacri condivisi – Al di là dei confini alle Collezioni comunali d’Arte Palazzo d’Accursio dall’11 settembre al 19 ottobre, stasera alle 20.30 viene proposto l’incontro Fede accanto a fede: eterotopie del sacro, un dialogo tra il filosofo e teologo Vito Mancuso e Dionigi Albera, antropologo specialista del mondo mediterraneo, con un’attenzione particolare alle migrazioni e ai fenomeni religiosie, e curatore dell’esposizione insieme a Manoël Pénicaud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
