San Fermo della Battaglia, 17 settembre 2025 – È stato sorpreso mentre sottraeva morfina dal deposito farmaci dell'ospedale e arrestato. In carcere al Bassone è finito u n infermiere di 48 anni, impiegato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Sant'Anna. L'intervento della polizia del posto fisso, scaturisce da una segnalazione interna all’ospedale su fittizie destinazioni della morfina. È emerso che l’uomo avrebbe indicato falsamente sul registro di scarico dei medicinali, nomi di pazienti realmente ricoverati che in realtà non necessitavano la somministrazione dei farmaci. Secondo gli accertamenti, avrebbe prelevato dal magazzino circa 40 fiale di morfina, per le quali la Direzione Sanitaria ha presentato denuncia in Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Fermo della Battaglia: falsifica i registri e ruba morfina in ospedale, arrestato infermiere