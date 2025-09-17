San Donato Summer Game | sport e solidarietà in ricordo di Alessio Rosadi

Arezzo, 16 settembre 2025 – Un torneo sportivo che diventa occasione di memoria e condivisione. È il San Donato Summer Game – 1° Memorial Alessio Rosadi, iniziativa nata dall’entusiasmo di un gruppo di infermieri del 118 di Arezzo che ha raccolto un’ampia partecipazione tra il personale dell’ospedale San Donato. Ben 110 operatori – tra medici, infermieri, tecnici di radiologia e OSS – hanno aderito alla manifestazione, che coinvolge diversi reparti: Chirurgia, Sala Operatoria, 118, Pronto Soccorso, Radiologia, Rianimazione e Anpas. Il programma delle gare, iniziato lunedì 15 settembre, prevede tornei di beach volley, partite di calcetto e una gara finale di canto, in calendario il 9 ottobre presso lo Snoopy di Arezzo, quando verrà decretato il reparto vincitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

