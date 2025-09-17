ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro nato sui social si trasforma in incubo. Un appuntamento fissato dopo alcuni messaggi su un social network si è trasformato in una tragedia per una ragazza di 20 anni di San Donato Milanese. La giovane, dopo aver conosciuto un uomo online, ha accettato di incontrarlo nei pressi del capolinea della metropolitana. Ma al loro primo incontro, il 36enne – un italiano già noto alle forze dell’ordine – si è presentato con un coltello e l’ha aggredita e violentata. Non pago, avrebbe anche tentato di rapinarla. La denuncia e le indagini. Sconvolta, la vittima ha trovato la forza di sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Donato Milanese: ragazza di 20 anni aggredita e violentata al primo appuntamento